مقترح نيابي ’’يضاعف’’ سعر برميل النفط العراقي 10 مرات و’’يحل’’ 3 مشاكل

2020/12/10 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادطرحت عضو لجنة الاقتصاد النيابية النائب ندى شاكر، الخميس (10 - 12 - 2020)، استراتيجية لمضاعفة سعر برميل النفط عشرات المرات في حال تطبيقها حسبما ما قالت.

وذكرت شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اعتماد استراتيجية التنقيب المستمرة عن النفط في العراق مهمة من أجل معرفة الخارطة الجيولوجية وحجم الاحتياطات المتوفرة، بالإضافة الى معرفة مكامن الغاز باعتباره ثروة اخرى لاتقل اهمية عن النفط الخام".

وأضافت، أن "أية دولة تبيع ثرواتها على شكل مواد خام دون أي استثمار لها لانتاج مواد اخرى يطلق على اقتصادها بالبدائي، والعراق للاسف يبيع نفطه الخام باسعار من 30 الى 40 دولاراً وسط تقلبات الاسواق".

وتابعت شاكر أنه "يمكن ان تتضاعف الاسعار الى العشرات لو تم إقامة مدن للصناعات البتروكيماويات التي يمكن ان تستقطب الالاف من مهندسي النفط ومعاهدها العاطلين عن العمل وتوفر قاعدة صناعية كبيرة بسب كثرة المواد الاولية المنصعة التي ستورد اموالاً كبيرة لخزينة الدولة، بالاضافة الى ان تلك الصناعات سوف تستثمر وفرة الانتاج للنفط الخام وبدلاً من بيعه باسعار محدودة يمكن ان تحويله الى مواد اولية صناعية باهظة الثمن".

واشارت الى أن "العراق بلد كبير تتوفر فيه طاقات وخبرات واموال لكنه بحاجة الى ارادة وتخطيط صحيح تضمن استغلال موارده وهي كثيرة".

وحصل العراق على ورادات بلغت 3.167 مليار دولار من صادراته النفطية في سبتمبر، بمتوسط سعر 40.407 دولار للبرميل الذي يصدره.

وكان العراق خفض في أغسطس الماضي صادراته النفطية إلى 2.597 مليون برميل يوميا بدلا من 2.763 مليون برميل يوميا في يونيو، وفقا لبيانات وزارة النفط.

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