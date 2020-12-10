المعرض الاول للفن التشكيلي والزخرفة في كركوك

2020/12/10 | 20:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت شعار (بالمحبة والاخاء نلتقي لنبدع في فسيفساء العراق) اقام البيت الثقافي في كركوك التابع لوزارة الثقافة والسياحة والاثار بالتعاون مع مؤسسة هواجس للثقافة والفنون اليوم الخميس 10/ 12/2020 المعرض الاول للفن التشكيلي والزخرفة الذي حمل عنوان ( هواجس لونية في كركوك ) بمشاركة اكثر من (90) فنانا وفنانة من مختلف محافظات العراق .

وافتتح المعرض في المركز الثقافي بمدينة كركوك من قبل مدير البلدية فريدون زه نكنة وبحضور مدير البيت الثقافي يوسف طيب و رحيم السيد رئيس مؤوسسة هواجس للثقافة والفنون و جمع كبير من الفنانين وممثلين عن الشرطة المجتمعية و نقابة الفنانين ومنظمات المجتمع المدني .

وفي الختام وزعت الدروع وشهادات المشاركة وقلادات التكريم التي حملت شعار مؤسسة هواجس والبيت الثقافي.

PUKmedia / كركوك / رزكار شواني

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