الكاظمي: الفلسطينيين في العراق لا يعاملون كغرباء

2020/12/10 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الفلسطينيين في العراق لا يعاملون كغرباء، لكن وجودهم المؤقت هو في سبيل تأمين حق العودة الى وطنهم وتقرير مصيرهم على أرضهم

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل، مبعوث رئيس السلطة الفلسطينية، جبريل الرجوب، نائب الأمين العام لحركة فتح، حاملا رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى رئيس مجلس الوزراء”، طالبا “دعم العراق للفلسطينيين”.

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، أن “القضية الفلسطينية في الضمير والوجدان العراقي، وأن الفلسطينيين في العراق لا يعاملون كغرباء، لكن وجودهم المؤقت هو في سبيل تأمين حق العودة الى وطنهم وتقرير مصيرهم على أرضهم، كما حثّ على توحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الداخلية”.

من جانبه نقل الرجوب “ثناء القيادة الفلسطينية على الموقف العراقي الداعم للقضية، وثقتها بالدور العراقي في دعمها عبر العلاقات الدولية الجيدة التي يمتلكها العراق”.

وشهد اللقاء، بحسب البيان، “مناقشة الوضع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التباحث في تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة وانعقادها في أقرب فرصة ممكنة”.

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