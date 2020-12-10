رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل.. وترمب يعلن الاتفاق

2020/12/10 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، كجزء من الاتفاق بين إسرائيل والمغرب على تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكتب ترمب تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (10 كانون الاول 2020): "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".



حيث كان هناك نزاع إقليمي منذ عقود مع المغرب ضد جبهة البوليساريو، وبذلك تكون المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع تل أبيب.

وأضاف ترمب، أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

وقال مسؤول أميركي كبير إن ترمب ختم الاتفاق في مكالمة هاتفية يوم الخميس مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل، ومنح تحليقات جوية ورحلات جوية مباشرة من وإلى إسرائيل لجميع الإسرائيليين.

وقال جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض لرويترز: "إنهم سيعززون التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية..



إنهم سيعيدون فتح مكاتب الاتصال الخاصة بهم في الرباط وتل أبيب على الفور بنية فتح سفارات".

وتابع قائلا: "اليوم، حققت الإدارة إنجازا تاريخيا آخر..



توسط الرئيس ترمب في اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل وهو الاتفاق الرابع من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية - إسلامية في أربعة أشهر".

وأفاد بأنه "من خلال هذه الخطوة التاريخية، يبني المغرب على علاقته الطويلة مع الجالية اليهودية المغربية التي تعيش في المغرب وفي جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في إسرائيل..



هذه خطوة مهمة إلى الأمام لشعبي إسرائيل والمغرب".

وشدد كوشنر على أن ذلك يعزز أمن إسرائيل ويخلق فرصا للمغرب وإسرائيل لتعميق علاقاتهما الاقتصادية وتحسين حياة شعبيهما.

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