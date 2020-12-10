النفط يرتفع إلى 51 دولارا للبرميل الواحد

2020/12/10 | 20:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفع سعر برميل النفط من خام برنت، الخميس، إلى 51 دولارا لأول مرة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وارتفعت أسعار النفط اليوم، (10 كانون الاول 2020)، أكثر من دولارين إلى أعلى مستوى للجلسة عند 50.96 دولار للبرميل، مع ظهور بعض القلق في الأسواق بعد اشتعال حريق في بئرين في حقل نفط صغير في كركوك، فيما وصفته الحكومة بهجوم "إرهابي"، لكن الإنتاج لم يتأثر.

وصعدت الأسعار كذلك مدعومة بطرح لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا والموافقة الوشيكة على لقاح في الولايات المتحدة، مما قد يحفز انتعاشا في الطلب على الوقود، على الرغم من زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي.

وذكر محللون، ان "اللقاح المضاد لكوفيد-19 نقطة تحول كبيرة.



من بين مزاياه العديدة، أنه سيضع نهاية لانخفاض الطلب في سوق النفط، الذي عاني من قيود تفرضها الحكومات على الحركة".

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