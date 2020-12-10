الكاظمي: معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة

2020/12/10 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس ، أن معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف.

وقال الكاظمي قي تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "انتصار العراقيين على عصابات داعش الإرهابية جسّد إرادة الحرية الراسخة"، مؤكدا ان "معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف".

وشدد الكاظمي على أنه "لا كرامة ولا مستقبل من دون أن يحصل كلّ عراقي على حقوقه كاملة وغير منقوصة".

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