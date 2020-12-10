ترحيل 17 أجنبياً من ذي قار

2020/12/10 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت دائرة الإقامة في ذي قار اليوم عن ترحيل 17 أجنبياً من مختلف الجنسيات لمخالفتهم شروط الإقامة القانونية في المحافظة.

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