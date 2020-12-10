بالصور.. الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب صلاح الدين

2020/12/10 | 21:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة من اللواء 34 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الخميس، عملية امنية لتعقب فلول "داعش" الإرهابي جنوب محافظة صلاح الدين.

وشارك في العملية إلى جانب اللواء 43 بالحشد الشعبي، فوج مغاوير عمليات سامراء وفوج طوارئ الثالث عشر وفوج طوارئ الرابع عشر، وقد شملت العملية مناطق #السجلة و#السعلوة و#تل_الذهب و#المقالع.

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