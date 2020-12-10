مقتل 16 شخصاً بينهم ثلاثة جنود أتراك في تفجير مفخخة في شمال شرق سوريا 

2020/12/10 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – قُتل 16 شخصاً بينهم ثلاثة جنود أتراك الخميس في تفجير سيارة مفخخة في بلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأورد المرصد أن السيارة انفجرت عند حاجز لـ”الشرطة المدنية” وأحد الفصائل المقاتلة عند مدخل رأس […]

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