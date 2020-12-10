ملك المغرب: تطوير علاقات بالمجال الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل

2020/12/10 | 21:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، اليوم الخميس.وذكر الملك محمد السادس، اليوم الخميس، إن ترامب أبلغه بإصدر مرسوما رئاسيا بأثر فوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة، لأول …

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