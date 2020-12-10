الفياض: الحشد الشعبي جزء أساس من المنظومة الأمنية العراقية

2020/12/10 | 21:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الخميس، ان الحشد يعتبر اليد الضاربة بيد الدولة وانه جزء أساس من المنظومة الأمنية العراقية....

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