استمرار اعتصام أصحاب الأجور اليومية في محطة كهرباء الحلة الغازية

2020/12/10 | 21:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلن موظفو الاجر اليومي في محطة كهرباء الحلة الغازية البالغ عددهم أكثر من (200) موظف اعتصامهم المفتوح أمام محطة الحلة الغازية للمطالبة بصرف الرواتب المتوقفة منذ تسعة أشهر.وقال المتظاهر علي حسن" أن مطالب المعتصمين تتركز في ثلاث نقاط الاولى صرف رواتب الموظفين الذين تعاقدوا مع الوزارة بصفة أجر يومي والمتوقفة منذ تسعة أشهر وتضمين موازنة 2021 رواتبهم بصورة دائمة وكذلك تحويل درجاتهم من أجر يومي إلى عقود.واضاف أن المعتصمين ماضون في الاعتصام ولأجل غير مسمى إلى أن تتم الاستجابة للمطالب"./انتهى

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