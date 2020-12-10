الكاظمي مغردا : معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف

2020/12/10 | 21:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏بغداد/نينا/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف.وقال الكاظمي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي :في يوم النصر على داعش واليوم العالمي لحقوق الانسان:" انتصار العراقيين على داعش جسّد إرادة الحرية الراسخة، معركة الدفاع عن الحريات في العراق مستمرة ولن تتوقف، فلا كرامة ولا مستقبل من دون أن يحصل كلّ عراقي على جميع حقوقه غير منقوصة"./انتهى7

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