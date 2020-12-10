خبر سار للريال بخصوص إدين هازارد

2020/12/10 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، خبراً ساراً، اليوم الخميس بشأن النجم البلجيكي إدين هازارد، حسبما أوردت صحيفة آس الإسبانية.

وأوضحت الصحيفة المقربة من الشأن المدريدي أن،" اللاعب البلجيكي تدرب على العشب اليوم في مران النادي الملكي، ولمس الكرة في التدريبات بعد 12 يوماً فقط من تلقيه الإصابة في مباراة ديبورتيفو ألافيس".

وبعد التطور الذي شهده برنامج هازارد العلاجي للتعافي من الإصابة، أصبح من الممكن أن يملك اللاعب فرصة للمشاركة في مباريات النادي الملكي قبل نهاية العام الجاري.

وتحددت مدة غياب هازارد عن الملاعب بعد اصابته في 28 تشرين الثاني الماضي، بفترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع ما يعني وداعه للعام الجاري، ولكن مع لمس الكرة والتدرب على العشب في وقت أبكر من المتوقع، أصبح من الممكن رؤيته في ديسمبر مرة أخرى.

ويلعب ريال مدريد 3 مباريات في آخر 12 يوماً من كانون الاول حيث سيواجه إيبار يوم الأحد 20 منه ثم يلاقي غرناطة في الثالث والعشرين وبعد ذلك يرحل لملاقاة إلتشي في الثلاثين من الشهر ذاته.

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