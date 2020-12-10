’’لا وجود لأزمة رواتب’’.. حكومة كردستان: بعض المتظاهرين استخدموا القاذفات ضد المؤسسات المحلية - عاجل

2020/12/10 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان جوتيار عادل، الخميس (10 – 12 – 2020)، أنه لا وجود لازمة الرواتب في اقليم كردستان، فيما أشار الى ان بعض المتظاهرين استخدموا القاذفات ضد المؤسسات المحلية.وقال عادل في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "البرنامج الحكومي ركز على مبدأ تطبيق الا مركزية الادارية في محافظات اقليم كردستان، والحكومة مستمرة بالاتصال مع بغداد منذ تشكيلها لحل المشاكل العالقة ومن ضمنها الموازنة وليس فقط موضوع الرواتب".وأضاف، أن "الاقليم مستمر بتوزيع الرواتب ولكن للاسف تم ركب الموجة من قبل بعض الاشخاص الذين استخدموا الاسلحة كالقاذفات ضد المباني الحكومية والمقار الحزبية، وقد تغير مسار التظاهرات وهناك محاولات لاضعاف الكيان الاقليمي منذ عام 2017".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني اتهم، الأربعاء (9 كانون الأول 2020)، أطرافاً باستغلال الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة السليمانية ومدن أخرى، وحرفها عن مسارها.وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي، إن "هناك أطرافاً تحاول استغلال الاحتجاجات وحرفها عن مسارها السلمي، من خلال عمليات التخريب".وأضاف، أن "العنف لن يسهم بإطلاق الرواتب ومشكلتنا لا تتعلق بها فقط وإنما بالحقوق والاقليم يوجه مرحلة صعبة وعلينا التكاتف والوحدة وندعم الحقوق الدستورية لشعبنا ونرفض التطاول على حقوق الآخرين".ودعا بارزاني، "كافة الأطراف إلى تفهم خطورة الوضع والابتعاد عن التعرض للممتلكات العامة والمؤسسات التي تقوم بخدمتهم وتطالب بحقوقهم".

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