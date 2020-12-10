بعد الجوية.. الزوراء يلتقي الملاك التدريبي ولاعبي الكرة لبحث أسباب النتائج السلبية للفريق

2020/12/10 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

التقى اليوم الخميس رئيس نادي الزوراء فلاح حسن وعدد من أعضاء إدارته، بالملاك التدريبي ولاعبي فريق الكرة لمناقشة أسباب النتائج السلبية للفريق.

وذكرت النادي في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن،" إداراة النادي التقت بالكادر التدريبي ولاعبي الفريق لبحث اسباب انخفاض مستوى الفريق في المباريات الاخيرة بعد التعادل في مباراتي الكهرباء ونفط البصرة".

واضاف،" الكادر التدريبي واللاعبين تعهدوا على تحسين الصورة خلال المباريات القادمة وخاصةً ان الفريق لازال في المراكز المتقدمة وبامكانه اعتلاء الصدارة في الجولات المقبلة".

يشار الى أن فريق الزوراء يحتل حاليا المركز الخامس في قائمة الدوري الكرة الممتاز بـ 11 نقطة ، خلف المتصدر نفط الوسط بـ 16 نقطة، والشرطة واربيل والطلبة بـ 12 نقطة،ويليه الجوية سادسا بـ 11 نقطة ايضا وبفارق الاهداف.

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