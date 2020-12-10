السليمانية تحتضن بطولة للمصارعة

2020/12/10 | 21:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تحتضن القاعات المغلقة لكلية التربية الرياضية في جامعة السليمانية بطولة الاندية العراقية للعبة المصارعة لفئة المتقدمين.

وذكر الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة في بيان، ان بطولة الاندية العراقية للعبة ستقام في مدينة السليمانية للفترة من 20 الى 23 من شهر كانون الاول الحالي.

وأضاف البيان: ان الغرض من اقامة البطولة يأتي لتحديد منتخب العراق للعبة في سبيل المشاركة في البطولات الخارجية للعام المقبل 2021.

PUKmedia خاص

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