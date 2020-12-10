نحن والآخرون في هذا الكون الشاسع - جواد بشارة

2020/12/10 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة نحن والآخرون في هذا الكون الشاسع 1-2رسالة من الكائنات الفضائية للبشر: كتبت العديد من المقالات عن الحضارات الفضائية غير البشرية خارج الأرض، مثل المستقبل السحيق: رحلة نحو عوالم أخرى، والأجسام المحلقة مجهولة الهوية حقيقة أم خيال؟، و متى يستيقظ الإنسان من خرافة الكون الواحد المحدود؟، كذلك تضمنت كتبي عن الكون فصول كاملة عن موضوع الحضارات الفضائية الذكية والاتصالات غير المعلنة بينها وبين الب ......





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