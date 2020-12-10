أنا الإنسان، أنا الوطن: قصةُُ حياة 1 - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2020/12/10 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي منذ سنواتي المدرسية الأولى، لم استسغ ولم أتقبل اطلاقاً ما ظننت أنني قد فهمته من فحوى العبارة "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده...".



هل هي تقصد فعلاً أن هناك شيئاً أو شخصاً ما يجب أن أحبه أكثر من حبي لوالدي؟! مستحيل.



كنت في هذه السنوات المبكرة أرافق والدي أينما ذهب، اندس كالفأر الصغير داخل بالطوه لكي احتمي به من البرد والمطر، رائحته لا تزال تعطر أنفي بطيبها، أتمرغ في حجره وهو جالس يرت ......





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