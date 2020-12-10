أسس المسيحية والصراع الطبقى فى الإمبراطورية الرومانية - سعيد العليمى

2020/12/10 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى 1 – لماذا نترجم للمرتد كاوتسكى ؟كارل كاوتسكى مؤلف الكتاب الذى بين أيدينا : "أسس المسيحية " هو منظر وسياسى ماركسى – ( ولد فى 16 أكتوبر ، 1854 براغ ، بوهيميا ( الآن جمهورية التشيك ) – وتوفى فى 17 أكتوبر ، 1938 ، بأمستردام هولندا ) وقد كان القائد الأبرز للحزب الاشتراكى الديموقراطى الألمانى ، والأممية الثانية .



بعد وفاة فردريك إنجلز فى 1895 ، ورث دوره بوصفه الراعى الفكرى والسياسى للاشتراكية الألم ......





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