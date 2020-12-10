2020/12/10 | 21:25 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]اكدت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر، الخميس، وجود ساسة كبار يعرقلون ولادة صناعة وطنية في العراق.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقتصادية النيابية: ساسة كبار يعرقلون ولادة صناعة وطنية في العراق
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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