ديالى تحسم الجدل حيال التلوث الاشعاعي في” سكراب الصحة”

2020/12/10 | 21:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اعلنت دائرة بيئة ديالى، الخميس، عن حسم الجدل حيال التلوث الاشعاعي في سكراب دوائر الصحة في امحافظة.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق فني اشعاعي قام باجراء مسح شامل لمخلفات السكرات لدوائر صحة ديالى قرب بعقوبة في اطار مساعيه للكشف اذا ما كان هناك تلوث اشعاعي ام لا”.

واضاف، ان “الفحص والذي جرى من خلال اجهزة متطورة بين خلو السكراب من اي تلوث اشعاعي وان الوضع مطمئن جدا مؤكدا بان النتائج حسمت الجدل حيال امر بالغ الاهمية”.

واشار مدير بيئة ديالى الى ان” دائرته اجرت عشرات الفحوصات لمواقع كثيرة جدا بعضها معسكرات من اجل الاستدلال على اي تلوث اشعاعي من خلال فرق مختصة لافتا الى ان كل الفحوصات لم تثبت حتى الان وجود اي ملوثات اشعاعية خاصة وان الفرق المختصة تتعامل مع اي تهديد اشعاعي محتمل من خلال اجهزة وفحوصات مختبرية متعددة”.

وكانت شكاوي عديدة قدمت في بعض مناطق ديالى على احتمالية وجود تلوث اشعاعي خاصة في المناطق التي تعرضت للقصف من قبل قوات الاحتلال الامريكي قبل سنوات ما دفع البيئة الى توسيع دائرة البحث والفحص الميداني لبيان الحقائق امام الراي العام”.انتهى 25 ف

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