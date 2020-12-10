وزير التخطيط يبحث مع وزيرة مصرية آليات متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة

2020/12/10 | 21:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم اليوم الخميس مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط آليات متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي العراقي- المصري- الاردني المشترك

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