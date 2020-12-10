ضعف خدمة الانترنت في العراق.. وتوضيح رسمي

2020/12/10 | 21:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشهد خدمة الانترنت في العراق هذه الأيام ضعفاً عاماً وملحوظاً.

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