2020/12/10 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط-(أ ف ب) – أكد المغرب الخميس “استئناف العلاقات الدبلوماسية” مع إسرائيل “في أقرب الآجال” ووصف قرار واشنطن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بـ”الموقف التاريخي”.وقال الملك محمد السادس أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، “استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال” مع الدولة العبرية، وفق ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرباط :تأكيد استئناف وشيك للعلاقات مع إسرائيل وترحيب باعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرباط :تأكيد استئناف وشيك للعلاقات مع إسرائيل وترحيب باعتراف ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).