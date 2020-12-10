لاجارد: المركزي الأوروبي يراقب ارتفاع اليورو عن كثب

2020/12/10 | 21:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك سيراقب عن كثب قوة اليورو التي قد تدفع التضخم للتراجع، مشيرةً إلى أنه صناع السياسة

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