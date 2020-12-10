’أموري’ يعلن انسحابه من برنامج ’ولاية بطيخ’ (فيديو)

2020/12/10 | 21:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الفنان أمير عبدالحسين، المعروف بـ "أموري" انسحابه من برنامج ولاية بطيخ، بسبب وجود خلافات فنية.

وقال عبد الحسين، في مقطع مرئي، تابعه "ناس" (10 كانون الأول 2020): "أصدقائي ..



جمهوري..



أحببت أن أخاطبكم اليوم في موضوع بشكل جاد وليس كما تعودتم أن تشاهدوني بشكل كوميدي في ولاية بطيخ، وأحببت أن تكونوا أول من يعلم في الموضوع".

وأضاف: "أعلن انسحابي من شركة ولاية بطيخ، وبرنامج ولاية بطيخ بشكل عام، ولا وجود لمشكلة شخصية، مجرد خلافات فنية تحصل في كل العالم".

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