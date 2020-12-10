نتانياهو يشكر ملك المغرب على

2020/12/10 | 21:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما توجه نتانياهو بالشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لجهوده بشأن السلام في الشرق الأوسط.

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