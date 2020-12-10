2020/12/10 | 21:41 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمعت الهيأة الادارية لنادي الزوراء متمثلة برأيسها فلاح حسن واعضاء ادارته بلاعبي فريقهم الكروي و الكادر التدريبي مساء اليوم الخميس.

وجاء الاجتماع المبسط الذي سبق الوحدة التدريبي لبحث اسباب انخفاض مستوى الفريق في المباريات الاخيرة بعد التعادل في مبارتي الكهرباء ونفط البصرة وتواجد الزوراء في ترتيب لايليق به وهو المركز الخامس بـ 11 نقطة من 7 مباريات.

الكادر التدريبي واللاعبين تعهدوا على تحسين الصورة خلال المباريات القادمة وخاصةً ان الفريق لازال في المراكز المتقدمة وبامكانه اعتلاء الصدارة في الجولات القادمة.

يذكر ان مباراة الزوراء القادمة في الدوري ستكون امام الصناعات الكهربائية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الزوراء تجتمع بفريقها الكروي 7 SKY TV.

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