القبض على تاجر مخدرات جنوبي البصرة

2020/12/10 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت شرطة البصرة القبض على تاجر مخدرات في قضاء الفاو جنوبي البصرة .وقال قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " أنه بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان تواجد المتهم ، على الفور تم تشكيل فريق عمل من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة للتحري وجمع المعلومات ووضع خطة محكمة وبعملية استباقية تمت مداهمته وإلقاء القبض عليه ".وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر بـ (١٨) كيلو غراما من مادة الحشيشة./انتهى

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