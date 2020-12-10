القبض على (4) مطلوبين بحوزتهم اسلحة نارية واعتدة غير مرخصة في ميسان

2020/12/10 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت قوات الشرطة في محافظة ميسان القبض على (4) متهمين مطلوبين للقضاء بحوزتهم اسلحة واعتدة غير مرخصة في مناطق متفرقة من المحافظة".وذكر بيان لمديرية الشرطة ان مفارز الشرطة في ميسان نفذت عملية استباقية أسفرت عن القاء القبض على (4) متهمين مطلوبينبحوزتهم اسلحة نارية واعتدة غير مرخصة في ميسان ./انتهى

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