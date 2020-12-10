وزير الدفاع يكشف عن منطقة خطرة بين العراق وسوريا ويؤكد وجود عروض لتسليح العراق مقابل النفط

2020/12/10 | 21:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الدفاع جمعة عناد – مقابلة متلفزة

هنالك دول اعربت عن استعدادها لتزويد العراق باسلحة متطورة مقابل النفط وهذا الامر سهل الأمر علينا في التعاقد

ذهبت الى ايران وفرنسا ودول اخرى والجميع ابدى استعداده لمساعدة العراق في مجال التسليح

المعركة مع داعش حاليا استخبارية ، الاستخبارات والطيران المسير يوفران معلومات لضرب الارهاب اكثر من التحرك على الأرض

الحاجة للتحالف الدولي ستنتهي بتطوير الامكانيات العسكرية العراقية

داعش يمتلك حاليا اسلحة قناصة حرارية دخلت للعراق عبر داعمين وسنواجه الامر بذات الاسلوب ونحن بصدد استيراد اسلحة قناصة متطورة

الوضع في سوريا ما زال هشاً ، بدأنا مشروعاً بين القائم وربيعية غطى حتى الان 153 كم لمنع تدفق الارهابيين وسيكتمل خلال 5 أشهر

المشروع عبارة عن خندق وساتر شرقي وابراج بطول 9 متر مزودة بكاميرات حرارية

المنطقة الخطرة بين العراق وسوريا تمتد لـ 300 كم

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