من اجل المسلمين.. نجم برشلونة يضحي بأحدى علاقاته التجارية

2020/12/10 | 21:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن مهاجم منتخب فرنسا وفريق برشلونة، أنطوان غريزمان، اليوم الخميس إنهاء علاقته التجارية مع شركة هواوي الصينية، احتجاجا على طريقة تعاملها مع مسلمي الإيغور.

وكتب غريزمان الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا، في بيان نشره عبر صفحته في تطبيق “إنستغرام”: “أعلن إنهاء الشراكة التي تربطني بهذه الشركة على الفور”.

جاء ذلك بعدما كشفت شركة الهواتف الذكية الصينية عن تطبيق يكشف وجوه مسلمي الإيغور ويبلغ عنهم السلطات في الصين، مع العلم أن الإيغور أقلية مسلمة في الصين تعاني من قمع مستمر من قبل السلطات في البلاد.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة ونشطاء، إن ما لا يقل عن مليون شخص من الإيغور المسلمين وأفراد من أقليات مسلمة أخرى، احتجزوا داخل معسكرات في منطقة تشينجيانغ الشاسعة في شمال غرب الصين.

من جهتها، تصف الصين هذه المعسكرات بأنها مراكز للتدريب المهني للمساعدة في وقف “التطرف الديني”، وتعليم “مهارات عمل جديدة”.

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