مدير مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين يستلم جائزة سيرجيو فيرا دي ميللو

2020/12/10 | 21:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك استلم مساء اليوم الخميس الموافق 10-12-2020، حسين مدير مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين جائزة سيرجيو فيرا دي ميللو لمؤسسة فيلا ديسيوس.وأعلن “حسين كورو”، مدير مكتب إنقاذ المختطفين الايزيديين في محافظة دهوك، عن ذلك بقوله “استلمت اليوم و بطريقة أونلاين بسبب انتشار فيروس كورونا جائزة سيرجيو فيرا دي ميللو الإنسانية بشكل رسمي”.

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