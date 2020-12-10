الفتح يدعو في يوم النصر لتقديم حلول واقعية لجميع المشاكل

2020/12/10 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع – بغداد

دعا تحالف الفتح، اليوم الخميس، الى تقديم حلول واقيع لجميع المشاكل، وجاء ذلك في الذكرى الثالثة للانتصار على عصابات داعش.

وذكر التحالف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في الذكرى الثالثة للانتصار التأريخي على داعش يتأكد يوما بعد يوم أنكم شعب البطولات والمقاومة، وأمة الجهاد والتحرير، مثلما يتأكد الإيمان بكم قاعدةً للوحدة والتمسك بقيم الاجتماع الوطني الذي يظهر في مرحلة الشدة والمحنة ، ويتألق في فترات الممانعة والمواجهة والمنازلات الكبرى".

واضاف أنه "في الذكرى السنوية الثالثة للتحرير لابد من استذكار جهاد الفرسان وفروسية المجاهدين، هؤلاء الفتية الذين برزوا الى مصارع الأبطال وقاتلوا بشرف الشجعان وحرروا البلاد وصانوا الأعراض ووأدوا الفتنة بالنيابة عن شعبهم وشعوب المنطقة والعالم.

وتابع: "علينا أن نستذكر مرجعنا الكبير صاحب الفتوى الجهادية المباركة التي ألهبت الحماس في النفوس وحفزت الدماء في العروق واستنهضت همم الرجال للمشاركة في الدفاع عن حرمة البلاد والعباد فكانت السبيل إلى الحرية وجسر العبور الى الانتصار".

وبين أنه "في هذا اليوم نستعيد بطولة وإباء قدوة المجاهدين وشيخ الشجعان وشيبة الحشد الشعبي المبارك الشهيد القائد أبي مهدي المهندس هذا الرمز الكبير الذي نذر نفسه ابتغاء وجه الله وابتغاء التحرير وإنقاذ البلاد من الاحتلال الداعشي فكان الانتصار على يديه وأيدي الأبطال من أبنائه وصحبه ورفاق دربه ...



كما علينا أن لا ننسى دور القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني الشريك الستراتيجي والأخ الذي افتدى بنفسه العراق وشعبه ومقدساته حتى يبقى عراق الحسين "ع" أبياً للضيم وعصياً على الكسر وجبهة للحرية والاستقلال".

ودعا التحالف بحسب البيان، الى "المزيد من الوحدة والتمسك بحبل الله وحبل الاجتماع الوطني حتى نستمر في حماية السيادة والاستقلال والاستقرار ونقدم حلولا واقعية لجميع المشاكل والأزمات التي يتعرض لها الوطني".

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