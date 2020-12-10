الأسبوع المقبل.. كسوف للشمس يحول النهار لليل مظلم

2020/12/10 | 22:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} من المقرر أن يحدث كسوف الشمس الأسبوع المقبل، مع تحول النهار لفترة وجيزة إلى ليل مظلم في أجزاء معينة من العالم.

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