في يوم النصر.. الفتح يدعو الى الوحدة وتقديم حلول واقعية لجميع المشاكل والأزمات

2020/12/10 | 22:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بعداد:الفرات نيوز} دعا تحالف الفتح، في ذكرى الانتصار على داعش الارهابي الى الوحدة والتمسك وتقديم حلول واقعية لجميع المشاكل والأزمات.

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