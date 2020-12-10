قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في ريف الحسكة الشمالي

2020/12/10 | 22:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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افادت وسائل اعلامية ، بوقوع عدد من القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة استهدف حاجز الجماعات المسلحة الموالية لأنقرة عند المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي في سوريا.

وأفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن انفجارا عنيفا وقع في سيارة مفخخة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة عند المدخل الجنوبي لمدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة.

وفي الـ24 من الشهر الماضي قتل عدد من المسلحين الموالين لتركيا، وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

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