محدث.. الذهب يتحول للهبوط عند التسوية مع طرح لقاح كورونا

2020/12/10 | 22:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار الذهب للهبوط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع التفاؤل بشأن المزيد من طرح لقاح كورونا.

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