2020/12/10 | 22:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي، استعداد مصر لمساعدة العراق في تأهيل المصانع الحربية العراقية وإنشاء مصانع جديدة....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تعلن اهتمامها بالتعاون مع العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تعلن اهتمامها بالتعاون مع العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).