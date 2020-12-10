2020/12/10 | 22:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نواب من كتل مختلفة، دعمهم لمبادرة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لعقد حوار وطني شامل، فيما اشاروا الى ان الحوار سينقذ البلد من أزمته الراهنة، وش...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانيون عراقيون يدعمون مبادرة الحوار الوطني الشامل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانيون عراقيون يدعمون مبادرة الحوار الوطني الشامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).