2020/12/10 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويصادف موعد البيان، اليوم العاشر من شهر ديسمبر، وهو الذكرى السنوية الثالثة لهزيمة داعش إقليميا، والتي أسفرت عن تحرير أكثر من 8 ملايين عراقي وسوري كانوا يعيشون في السابق تحت سيطرته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الأميركي في بغداد: ننتقل إلى المرحلة التالية من مهمتنا في العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الأميركي في بغداد: ننتقل إلى المرحلة التالية من مهمتنا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).