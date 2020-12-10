مقتل ثلاثة أرهابيين بكمين امني في ديالى

2020/12/10 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / قتلت قوة قتالية من الحشد الشعبي / 3 / أرهابيين بكمين امين شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة قتالية من لواء أئمة البقيع في حشد وزارة الدفاع نصبت كمينا امنيا وفق معلومات استخبارية لخلية داعشية قرب قري نوفل بأطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة وتمكنت من قتل ثلاثة أرهابيين .واضاف ان الكمين جاء ردا لثار الشهداء الذين سقطوا الاسبوع الماضي في مواجهة مع داعش الارهابي اثناء محاولاتهم التسلل الى المنطقة ./انتهى

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