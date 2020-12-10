وزير الدفاع: استهداف قوات التحالف الدولي يشكل حرجاً للجيش العراقي

2020/12/10 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الدفاع، جمعة عناد، اليوم الخميس، أن استهداف قوات التحالف الدولي يشكل حرجاً للجيش العراقي.

وقال عناد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "انسحاب قوات التحالف الدولي جارٍ وتواجد التحالف تم بطلب من الحكومة العراقية"، مبيناً أن "طيران التحالف الدولي يحلق في العراق بإذن من الحكومة العراقية".

واضاف أنه "لا يوجد اي تقاطع مع العمليات المشتركة ولا صحة لإلغاء دور وزارة الدفاع"، مؤكداً أن "كل جندي او قطعة عسكرية تابعة للجيش تتحرك بأمر الوزارة".

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