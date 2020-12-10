نائب كردي: عائلتا بارزاني وطالباني تحتجزان الابرياء بسجون سرية.. رصاص جهتين قتل المتظاهرين

2020/12/10 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوصف النائب عن كتلة التغيير النيابية، غالب محمد علي، اليوم الخميس (10 كانون الأول 2020)، العناصر التي فتحت النار على عشرات المحتجين في مناطق عدة بإقليم كردستان، بـ’’الميليشيات’’، فيما اشار الى وجود سجون سرية تابعة لعائلتين من الكرد تسيطران على مناطق الاقليم.وقال محمد علي في لقاء متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "ما حدث في مدينة السليمانية، والمناطق الاخرى، هو هجوم للميليشيات على المواطنين العزل الذي خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة".وحدد بالقول ان "مليشيات تابعة للحزبين الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الكردستاني، فتحت النار على المتظاهرين في مناطق الاحتجاج من داخل مقرات الاحزاب التي احتج امامها المتظاهرون".واضاف ان "هناك اكثر من 6 شهداء على الاقل سقطوا بنيران تلك الميليشيات"، على حد قوله.وفي سياق اخر، تحدث النائب الكردي، على ان "هناك سجون سرية تابعة لعائلة البارزاني، مملوءة بالمعتقلين من الابرياء، من المدرسين والمطالبين بحقوقهم".كما اشار الى ان "هناك سجن اخر تتحكم به الاسايش تابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، مليء بالمئات من الابرياء المطالبين بصرف رواتبهم ومنحهم حقوقهم البسيطة من الثروات الهائلة الموجودة في مناطق الاقليم، والتي تتحكم بها عائلتي بارزاني وطالباني".

ووفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، حصيلة أحداث القتلى والجرحى خلال الاحتجاجات التي تشهدها السليمانية، حيث أكدت سقوط (8) قتلى، فيما بلغ عدد الجرحى (54) للفترة من 3-12 ولغاية 9-12.وقالت المفوضية في بيان لها، إنها تعبر عن أسفها الشديد لسقوط شهداء وجرحى بين المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة للتصادمات التي حصلت في هذه المظاهرات والتي استخدم فيها الغازات المسيلة للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي من قبل القوات الامنية حيث بلغ عدد الشهداء (8) وعدد الجرحى (54) للفترة من 3-12 ولغاية 9-12.وأضافت: "قيام عدد من المتظاهرين بحرق مقرات ودوائر ومؤسسات الدولة اضافة الى مقرات عدد من الاحزاب السياسية في المحافظة".وتابع البيان، أن "الجهات الحكومية والامنية في المحافظة قامت بقطع مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك – فايبر – انستغرام – وسناب شات ) وغلق مقر قناة NRT الفضائية"، مشيرة إلى "اصدار اللجنة الامنية في المحافظة قرار بمنع التنقل بين محافظتي السليمانية ومحافظة حلبجة".

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