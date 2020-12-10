العراق ومصر يشكلان لجنة مختصة بالشأن الزراعي

2020/12/10 | 22:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة في الحكومة الاتحادية، يوم الخميس، عن اتفاق وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي ونظيره المصري محمد مرزوق القصير، على تشكيل لجنة مشتركة، تعقد اجتماعاتها بالتوالي في بغداد والقاهرة، لمواصلة البحث بالشأن الزراعي بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيان تابعه PUKmedia، إن الجانبين اتفقا على إنشاء لجنة فنية زراعية عراقية- مصرية مشتركة برئاسة وزيري الزراعة في البلدين وتضم الخبراء والمتخصصين بالشأن الزراعي في البلدين تعقد اجتماعاتها بالتوالي في بغداد والقاهرة.

وأشار البيان، إلى مناقشة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الزراعة، خاصة في ما يتعلق بالأمور المتعلقة بمشاكل تصدير المنتجات الزراعية بين البلدين، والتأكيد على حل المشاكل كافة التي قد تعوق نمو وتطور العلاقات المشتركة.

وأعرب الخفاجي، بحسب البيان، عن ترحيبه بالاستفادة من الخبرة والتجارب المصرية الزراعية الناجحة ونقلها الى العراق، فضلا عن فرص التدريب للكوادر العراقية في مصر بالمجالات الزراعية المختلفة.

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