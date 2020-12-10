وزيرة الهجرة: عودة جميع النازحين الى ديارهم

2020/12/10 | 22:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الخميس، قرب عودة جميع العوائل النازحة إلى ديارها.

وقالت جابرو في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه: إنه بمناسبة إعلان النصر النهائي وتطهير كامل الارض العراقية من دنس عصابات داعش الإرهابية نتقدم بخالص التهاني الى الشعب العراقي الأبي بجميع أديانه وطوائفه وقومياته وقواتنا المسلحة البطلة بجميع صنوفها وتشكيلاتها وجميع القوات التي صنعت هذا النصر المؤزر الذي تحقق بفضل بسالة أبناء العراق الغيارى وبدماء الشهداء وتضحيات الجرحى الأبطال وبفضل صبر الأمهات.

وأضافت: اليوم عادت مكونات المناطق التي دنستها اياد الظلاميين تنهل منه لتحارب الظلام والظلاميين، متمنيين من العلي القدير ان يديم الامن والأمان على ربوع عراقنا العزيز ولا يسعنا إلا ان نذكر دماء الشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس من اجل ان ينعم العراقيون بهذه الفرحة التي ستكتمل قريباً بعودة كافة الأسر النازحة الى ديارها لتعيش بأمن وسلام.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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