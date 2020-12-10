السفارة الألمانية في بغداد تدعم نساء العراق على طريقتها الخاصة (صورة)

2020/12/10 | 22:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أوضحت السفارة الألمانية في بغداد، الخميس، انها اضاءة مبنى سفارتها باللون البرتقالي لإظهار دعمها للنساء والفتيات في العراق والعالم.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها في "تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (10 كانون الاول 2020) قالت فيها: "خلال نشاط 16 يوما، قمنا بإضاءة سفارتنا باللون البرتقالي لإظهار دعمنا للنساء والفتيات في العراق وحول العالم.



في يوم حقوق الإنسان اليوم، وتتويجا لحملة لون العالم برتقاليا لمناهظة العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وأضافت "نريد أن نؤكد التزامنا القوي: فلنواصل الدفاع عن حقوقك غير القابلة للتفاوض ومحاربة أي شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات!".

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