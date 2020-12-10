احتجزتهم النيران والأدخنة.. صور من عملية إنقاذ أطفال ونساء في بغداد

2020/12/10 | 22:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني تقديم طلب لفتح تحقيق في الحادثة

الترا عراق - فريق التحرير

أنقذت فرق الدفاع المدني، الخميس، عددًا من العوائل بعد حريق اندلع في مجمع سكني - تجاري، شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، 10 كانون الأول/ديسمبر، أنّ حريقًا اندلع في البناية المكونة من 4 طوابق، في منطقة البلديات.

وأضاف البيان، أنّ مركبات الإنقاذ والإسعاف "هرعت لإنقاذ إلى موقع الحادث بغضون دقائق معدودة، وباشرت بعمليات إنزال العوائل السكنية وبدأت بالأطفال والنساء الذين احتجزتهم النيران والأدخنة المنبعثة من الحريق أعلى سطح البناية".

وأكد البيان، إنقاذ جميع سكان البناية باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية العالية، وأنهت حادث الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم خسائرها المادية، مشيرًا إلى تقديم طلب فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق بادئ الأمر.

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