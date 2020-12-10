اعتقال ستة مطلوبين للقضاء في بغداد

2020/12/10 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، إلقاء القبض على ستة مطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “قوة من استطلاع اللواء المشاة ٢٢ واستطلاع الفوج الثاني من اللواء المشاة ٢٢، ألقت القبض على المدعو (ث.ع.ج)المكنى ابو.س وفق احكام المادة ٤/إ إرهاب”.

وأضافت، أن “قوة من شعبة استخبارات الفرقة ١١ وقوة من مغاوير الفرقة، خرجت لتنفيذ واجب ضمن منطقة حي طارق الوسط وبدلالة مصدر تم مداهمة دار والقاء القبض بالجرم المشهود على كل من خمسة مطلوبين بحوزتهم ٧٥٠ غرام ماده تشبه الكرستال، و ٨ اكياس حبوب مختلفة، ومسدس نوع اج اس عدد ٢، ورمانة يدوية عدد اثنين، وميزان عدد اثنين وهواتف عدد ثمانية مختلفة الانواع، وبايب عدد ٢٠٠، ومبلغ مالي قدره ١٤٣٠٠ دولار امريكي، ودراجة نارية نوع تيماكس”.

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